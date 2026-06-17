فاينانشال تايمز: مستشار ترامب يسعى للتوسط في اتفاق لتقاسم السلطة في ليبيا

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والافريقية مسعد بولس يسعى للتوسط في اتفاق لتقاسم السلطة في ليبيا بين حكومتين متنافستين في شرقها وغربها.وفي مقابلة مع الصحيفة، قال بولس: "خطتنا هي أن تكون هناك حكومة موحدة، وتوحيد كل المؤسسات". وحث شركات نفط أميركية على الاستثمار في ليبيا.