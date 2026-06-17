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ترامب يشيد بـ"الشراكة الرائعة" بينه وبين نتانياهو
أخبار دولية
2026-06-17 | 14:06
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ترامب يشيد بـ"الشراكة الرائعة" بينه وبين نتانياهو
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء من قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية بـ"الشراكة الرائعة" بينه وبين بنيامين نتانياهو، معدّلا بذلك لهجته حياله بعد الانتقادات الحادة التي وجهها إليه الثلاثاء.
وقال الرئيس الأميركي "لكي أكون منصفا تماما مع بيبي (الإسم الذي يُكنّى به رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتانياهو، وهو على فكرة رجل طيب، فهو ينفعل قليلا أحيانا".
وأضاف "لدينا شراكة رائعة"، واصفا خلافهما في شأن لبنان بأنه "اختلاف صغير".
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الاتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط سيُوقَّع "قريبا، غدا (الخميس)، أو ربما بعد غد (الجمعة)"، مؤكدا أن إسرائيل تلقت نسخة من مذكرة التفاهم.
وقال إنه مستعد لـ"قصف إيران بلا هوادة" إذا خرقت الاتفاق.
وهدّد بان الإيرانيين "سيتعرضون للضرب مرة أخرى إذا لم يحسنوا التصرف".
لكنه تابع "هم لا يريدون أن يُقصفوا، لا يريدون أن يتعرضوا للضرب".
وردا على سؤال عمّا إذا كان يعتزم البقاء في أوروبا لتوقيع مذكرة التفاهم، أوضح أنه "قد" يبقى، مضيفا "هذا ليس من نوع الوثائق التي ينبغي لي أن أوقّعها".
وعمّا وصفه بـ"الشقّ اللبناني"، قال ترامب "هذا أمر سيتعيّن علينا أن نعمل عليه قليلا"، في وقت يطالب الإيرانيون بأن توقف إسرائيل ضرباتها ضدّ حزب الله المدعوم من إيران.
ورأى ترامب "في الواقع، إنها قطعة صغيرة جدا من الصورة العامة، لكنها مع ذلك تُحدِث الكثير من الضجيج"، معتبرا أن "المسألة الحقيقية هي الاتفاق مع إيران". وأضاف "هناك يوجد المال، وهناك كانت توجد السلطة".
وأكد أيضا أن واشنطن وطهران ستوقّعان "على الأرجح" هذا الاتفاق.
وكرر ترامب أن واشنطن "ستأخذ" اليورانيوم الإيراني المخصب حتى لو كان "من دون قيمة".
وتعهد إجراء مناقشة "موازية" مع دول الخليج بشأن الصواريخ البالستية.
وتعرضت هذه الدول لضربات من إيران خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية ضدّ الجمهورية الإسلامية.
وشارك ترامب منذ الاثنين في قمة قادة القوى الصناعية السبع الكبرى (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة) في مدينة إيفيان الفرنسية.
ومدّد ترامب إقامته في فرنسا لمشاركة في عشاء في قصر فرساي يقيمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
أخبار دولية
بـ"الشراكة
الرائعة"
نتانياهو
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