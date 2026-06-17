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طهران تقول إنها تنظر في احتمال توقيع الرئيسين الإيراني والأميركي مذكرة التفاهم
أخبار دولية
2026-06-17 | 14:07
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طهران تقول إنها تنظر في احتمال توقيع الرئيسين الإيراني والأميركي مذكرة التفاهم
اعلنت ايران الاربعاء أنها تنظر في احتمال ان يوقع رئيسها والرئيس الاميركي مذكرة التفاهم التي توصل اليها البلدان، خلال لقاء مقرر أواخر الاسبوع في سويسرا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي "حتى الآن، لم تتبدل خططنا المتصلة بالاجتماع" المرتقب في سويسرا الجمعة، مضيفا "في ما يتعلق بتوقيع مذكرة التفاهم، إحدى الافكار (تقضي) بأن يوقعها رئيسا البلدين، وهو أمر قيد الدرس حاليا".
وكانت ايران افادت بأن الوثيقة سيوقعها كبير مفاوضيها محمد باقر قاليباف ونائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس.
أخبار دولية
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