سماع إطلاق نار في محيط مطار نيامي

أفاد سكان محليون بسماع إطلاق نار صباح الخميس عند مدخل مطار العاصمة النيجيرية نيامي، الذي سبق أن استُهدف بهجوم كبير نفذه جهاديون في أواخر كانون الثاني.



وقال أحد السكان لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "سمعتُ الطلقات الأولى عند الساعة السادسة صباحا (5,00 بتوقيت غرينتش)"، مشيرا إلى أنّ "مصدر الطلقات هو البوابة الرئيسية للمطار"، وأوضح أنّ إطلاق النار كان لا يزال مستمرا قرابة الساعة الثامنة صباحا. وأكد مقيم آخر في المنطقة أن مصدر إطلاق النار هو المدخل الرئيسي للمطار.

