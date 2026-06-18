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وزير الدفاع الأميركيّ أعلن مراجعة للوجود العسكري الأميركيّ في أوروبا

أخبار دولية
2026-06-18 | 05:17
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وزير الدفاع الأميركيّ أعلن مراجعة للوجود العسكري الأميركيّ في أوروبا
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وزير الدفاع الأميركيّ أعلن مراجعة للوجود العسكري الأميركيّ في أوروبا

أعلن وزير الدفاع الأميركيّ بيت هيغسيث أنّ الولايات المتحدة ستجري خلال الأشهر الستة المقبلة مراجعة لوجودها العسكريّ في أوروبا.

          

وأشار إلى أنّ مدة هذه المراجعة "قد تكون أقل" من الأشهر الستة.

     

وشدد الوزير على أنّ الخطوة هدفها أيضًا، ضمان أن يكون "الوصول والتمركز والتحليق في الأجواء... محددا بوضوح ومضمونا" للقوات الأميركية، وذلك بعدما فرضت دول أوروبية قيودًا على استخدام واشنطن قواعد عسكرية على أراضيها خلال الحرب في الشرق الأوسط.

     

واعتبر هيغسيث أنّ هذا الأمر "كان مخزيا. هؤلاء الحلفاء عرّضوا أبناء وبنات أميركا... للخطر. لا عذر لذلك".

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