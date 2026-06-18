عراقجي لنظيره الكويتي: الاتفاق مع أميركا قد يعيد السلام للمنطقة

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر حسابه على تيلغرام، أنه أكد في خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح على أهمية الحوار مع دول الخليج العربية لمعالجة أي سوء فهم وتعزيز العلاقات في المنطقة.وعبر عراقجي عن أمله في أن يسهم اتفاق إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة في استعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.