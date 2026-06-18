الجيش الأميركي: إنهاء الحصار على الموانئ الإيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، في منشور على موقع "إكس"، أن الجيش الأميركي رفع الحصار المفروض على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية.



وأوضحت أن سفن سلاح البحرية الأميركي ستبقى في المنطقة بشكل عام.