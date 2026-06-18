النيجر: مقتل 11 من قوات الأمن ومدنيين اثنين في هجوم بمطار نيامي

أعلنت حكومة النيجر في بيان أن هجوما وقع اليوم الخميس على مطار وقاعدة جوية عسكرية في العاصمة نيامي أسفر عن مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن ومدنيين اثنين، مضيفة أن 22 مهاجما قتلوا أيضا.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.