خامنئي: وافقت على الاتفاق مع أميركا بعد تطمينات بحماية حقوقنا

أعلن الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي انه وافق على مذكرة تفاهم وقّعها الرئيسان الإيراني والأمريكي، رغم تحفظاته عليها، وذلك بعد تلقيه تأكيدات من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومسؤولين كبار آخرين بأن حقوق إيران ومصالح "جبهة المقاومة" ستظل محفوظة.



وأضاف خامنئي في رسالة خطية إلى الشعب الإيراني أن بزشكيان، بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، تحمل مسؤولية ضمان حماية الاتفاق لمصالح إيران وتعهد بعدم التنازل إذا ما قدمت واشنطن ما وصفه بمطالب مفرطة.



وتابع أن أي مفاوضات مباشرة مستقبلية مع الولايات المتحدة لن تعني قبول "وجهة نظر العدو".