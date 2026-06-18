ترامب: نتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على كل جبهات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان الولايات المتحدة تتوقع "وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات"، بما يشمل لبنان وحزب الله وإسرائيل.



وكتب ترامب على منصة تروث سوشال، بعد يوم واحد من توقيعه مذكرة تفاهم لإنهاء صراع دام قرابة أربعة أشهر مع إيران، "نشجع جميع الأطراف في منطقة الشرق الأوسط على الالتزام بدعم مفاوضاتنا وإنجاحها".





