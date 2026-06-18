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ماكرون يدعو نتنياهو إلى التحلي "بالمسؤولية والعقلانية" في ما يتعلق بلبنان
أخبار دولية
2026-06-18 | 15:01
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ماكرون يدعو نتنياهو إلى التحلي "بالمسؤولية والعقلانية" في ما يتعلق بلبنان
رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يتحلى "بالمسؤولية والعقلانية"، معتبرا أن الهجوم على حزب الله في جنوب لبنان "يتعارض على المدى البعيد مع مصالح إسرائيل".
وقال الرئيس الفرنسي، في مقابلة مع قناة "فرانس 2"، إن "حزب الله يُشكّل خطرًا على إسرائيل، وهذا صحيح تمامًا"، لكن أمن الدولة اليهودية "لا يمكن ضمانه بالاستيلاء على أراض مجاورة".
وأكد أن سياسة نتنياهو، سواء في لبنان أو غزة والضفة الغربية، "تؤجّج الاستياء والعنف لدى جميع شعوب المنطقة".
ولفت الى أنه سيسعى مجددا إلى تعبئة المجتمع الدولي "لمساعدة الجيش اللبناني في استعادة السيطرة على أراضيه".
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