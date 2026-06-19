فانس لم يتوجه إلى سويسرا

أرجأ نائب الرئيس الأميركيّ جاي دي فانس رحلته إلى سويسرا للمشاركة في محادثات كان من المقرر إجراؤها الجمعة مع إيران لبحث الخطوات التالية في شأن الاتفاق الأميركيّ الإيرانيّ لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد البيت الأبيض.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض في وقت متأخر الخميس: "الأمور اللوجستية لهذه المفاوضات لم تكن بسيطة أو يمكن التنبؤ بها على الإطلاق. حتى الآن، لن يغادر نائب الرئيس الليلة”.

وأضاف: "نتطلع إلى بدء المحادثات الفنية في أقرب وقت ممكن”.

وأعلنت الخارجية السويسرية أنّ محادثات بين أميركا وإيران لن تعقد الجمعة في بورجنستوك كما كان مخططًا.