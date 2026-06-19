إسرائيل تعلن مقتل أربعة من عسكرييها في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة مقتل أربعة من جنوده في عمليات عسكرية بجنوب لبنان، وهي أولى خسائره منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.



وأفاد الجيش عن مقتل العسكريين الثلاثة بعد إعلانه شن غارات في أنحاء جنوب لبنان ضد حزب الله عقب "انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار" من جانب الحزب المدعوم من إيران.