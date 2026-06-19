اليونيسف: وقف إطلاق النار المعلن في غزة "وهم قاتل" للأطفال

وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الهدنة المتفق عليها في غزة بين حماس وإسرائيل بأنها "وهم قاتل" للأطفال الفلسطينيين.

وأشارت إلى استشهاد 265 طفلًا منذ تشرين الأول 2025.

وقال المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر من عمّان: "لأشهر طويلة جدا، أُخبر العالم أجمع بوجود وقف لإطلاق النار في غزة. إلا أن هذا الوقف المزعوم أصبح بالنسبة للأطفال الفلسطينيين وهمًا قاسيًا وقاتلًا".

وأضاف: "منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي، استُشهد 265 طفلًا فلسطينيًا في أنحاء غزة.

ووصف هذا الرقم بأنه "عبثي" و"مفجع"، ومعتبرا أن ذلك يقوّض "مصداقية" وقف إطلاق النار.

وأوضح إلدر "كان عدد قليل منهم ضحايا ذخائر غير منفجرة، وعدد أقل منهم ضحايا لميليشيات. لكن معظمهم قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية في غارات جوية أو قنابل أو طائرات مسيّرة".