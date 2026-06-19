مسؤول أميركي: إسرائيل وحزب الله يتفقان على وقف إطلاق النار من اليوم

أعلن مسؤول أميركي كبير لرويترز أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة.



وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته "اتفق حزب الله وإسرائيل على وقف إطلاق النار".



وتابع أن المفاوضين الأميركيين والقطريين توسطوا في الاتفاق بمساعدة من إيران.



