شرطة النقل البريطانية تعلن التعامل مع "تقارير" عن تصادم قطارين شمال لندن

أعلنت شرطة النقل البريطانية أنها تتعامل مع "تقارير" عن تصادم قطارين شمال لندن، بينما أفادت وسائل إعلام محلية عن إصابة أشخاص بجروح.



وأوردت الشرطة في منشور مقتضب على منصة إكس أنها "تستجيب لتقارير عن تصادم بين قطارين في منطقة بدفورد" الواقعة على مسافة حوالى 90 كيلومترا شمال العاصمة البريطانية.





