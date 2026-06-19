الخارجية الأميركية: روبيو أكد للرئيس عون أن المفاوضات الثنائية بين لبنان وإسرائيل هي المسار العملي الوحيد للسلام وإعادة الإعمار

تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم مع الرئيس اللبناني جوزاف عون.

وأشاد الوزير بشجاعة الرئيس عون في السعي إلى اغتنام فرصة تاريخية لتعزيز سيادة لبنان وتعافيه. كما جدد الوزير تأكيد الدعم الكامل للولايات المتحدة لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى بناء دولة لبنانية ذات سيادة كاملة تعيش بسلام مع جميع جيرانها.



وشدد الوزير روبيو على أن المفاوضات الثنائية بين لبنان وإسرائيل تمثل المسار العملي الوحيد لإعادة الإعمار، وتحقيق التعافي الاقتصادي، ووضع حد لدورات العنف المتكررة.

بحث الجانبان الجولة المقبلة من المفاوضات، المقرر عقدها في واشنطن بين 23 و25 حزيران، حيث سيعمل الطرفان، بصفتهما حكومتين ذواتي سيادة، على إحراز تقدم نحو سلام دائم.

وجدد الوزير روبيو التأكيد على ضرورة نزع سلاح حزب الله وإعادة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

كما ناقش الجانبان أهمية التنسيق مع الحلفاء الإقليميين لدفع هذه الأهداف قدماً.