فانس: أتوقع التوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران خلال يومين

أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس في مقابلة مع فوكس نيوز، أنه يتوقع التوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران قريبا.



وقال "أتوقع أن أغادر خلال اليومين المقبلين، ولكن كما تعلمون، الأمر يتطلب تنسيقا دقيقا وبروتوكولات دبلوماسية".