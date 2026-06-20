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مباحثات دبلوماسية تحضيرية في سويسرا محورها مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران
أخبار دولية
2026-06-20 | 09:45
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مباحثات دبلوماسية تحضيرية في سويسرا محورها مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران
بدأ دبلوماسيون مباحثات "تحضيرية" السبت في منتجع سياحي سويسري بهدف مواصلة الحوار بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والهادفة الى إنهاء الحرب في الشرق الاوسط، بحسب برن.
وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن هذه المباحثات تتم في منتجع بورغنشتوك قرب لوسيرن بوسط البلاد، من دون تفاصيل إضافية.
وأوضح مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس، أن هذه المباحثات ذات طابع تحضيري.
وكان مقررا أن تعقد الجمعة مباحثات دبلوماسية رفيعة المستوى في المنتجع المذكور، لكنها أرجئت مع غموض يخيم على مصيرها في وقت واصلت إسرائيل السبت ضرباتها الدامية على جنوب لبنان.
وذكرت قناة "آر تي اس" السويسرية أن وفودا من الولايات المتحدة وإيران والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان تشارك في المباحثات.
وأوردت الخارجية السويسرية في بيان أن "سويسرا تواصل تأمين إطار عمل موثوق به، يتيح إجراء محادثات في بورغنشتوك غايتها تطبيق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وايران".
وأضافت: "دبلوماسييين من دول مختلفة موجودين في المكان يواصلون راهنا جهودهم للحفاظ على الحوار. ولدواعي السرية، لا يمكن الإدلاء بأي معلومة إضافية في ما يتصل بهوية الأشخاص الموجودين ومضمون المباحثات".
أخبار دولية
مباحثات دبلوماسية
سويسرا
مذكرة التفاهم
واشنطن
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