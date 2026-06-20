وفد إيراني يتوجه إلى سويسرا للبحث في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة

توجه وفد إيراني الى سويسرا السبت للبحث في تطبيق مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد الاعلام الرسمي، مع تحذير طهران من أن هذا الاتفاق سيكون "في خطر" ما لم تنفذ واشنطن تعهداتها.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن الوفد "سيتابع ويطالب بتنفيذ التزامات الطرف الآخر" بموجب هذا التفاهم، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "إرنا" التي أكدت أن الوفد غادر العاصمة الإيرانية.



وحذّر بقائي من أن "على الطرف الآخر اتخاذ التدابير اللازمة (لتنفيذ تعهداته) في أسرع وقت ممكن. ما دون ذلك، سيكون التفاهم بأكمله في خطر".