ترامب: ميلوني "طلبت مرارا وتكرارا" التقاط صورة معي خلال قمة مجموعة السبع

أصرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أنّ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني طلبت "مرارا وتكرارا" التقاط صورة معه خلال انعقاد قمة مجموعة السبع في فرنسا في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما يؤجج خلافا دبلوماسيا غير مسبوق بين البلدين الحليفين.



وقال ترامب، في منشور على منصته تروث سوشال، "ميلوني طلبت مرارا وتكرارا التقاط صورة معي خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا"، مضيفا "إنها لا تحظى بشعبية كبيرة في إيطاليا، ربما لأنّها نأت بنفسها عن الولايات المتحدة، الدولة التي تحب إيطاليا وتحميها فعلا".

وألغى وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني زيارة للولايات المتحدة كانت مقررة بعد أيام، احتجاجا على تصريحات لترامب قال فيها إنّ ميلوني "أرادت بشدة أن تلتقط لها صورة معي. ما كنت لأفعل ذلك لكنني أشفقت عليها".