الجيش الأميركي يقول إنّه في حال "يقظة" بعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز

أعلن الجيش الأميركي أنه يحافظ على حال "اليقظة" بعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز على خلفية مواصلة إسرائيل ضرباتها في لبنان.



وقالت القيادة الأميركية المركزية "سنتكوم" في بيان: "تواصل القوات الأميركية تواجدها ويقظتها لضمان الالتزام بكل بنود الاتفاق مع إيران وتنفيذها، وللتأكد من بقائها سارية المفعول بالكامل"، مضيفة: "ظل المرور الآمن عبر الممر المائي الدولي متاحا ومن دون عوائق اليوم".