إسرائيل تتهم حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار بشكل "مستمر"

اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية حزب الله بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان والذي كانت الولايات المتحدة قد أعلنته الجمعة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين في منشور مقتضب على منصة إكس: "يواصل حزب الله انتهاك وقف إطلاق النار بشكل مستمر".