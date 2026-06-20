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فرنسا تصدر إنذارا أحمر يغطي 35 مقاطعة تأهبا لموجة حر جديدة
أخبار دولية
2026-06-20 | 14:09
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فرنسا تصدر إنذارا أحمر يغطي 35 مقاطعة تأهبا لموجة حر جديدة
تستمر درجات الحرارة في الارتفاع في فرنسا، مع إصدار وكالة الأرصاد الجوية السبت أعلى مستوى إنذار يشمل 35 مقاطعة بدءا من الأحد، تزامنا مع إحياء عيد الموسيقى في أنحاء البلاد.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن عدد التحذيرات الحمراء من موجة الحر قياسي. وكان الرقم القياسي السابق 20 مقاطعة في 24 و25 تموز 2019.
وأكد المعهد في نشرته الصادرة في الرابعة بعد الظهر (14,00 ت غ) أن "درجات الحرارة المرتفعة للغاية ستستمر لفترة طويلة في أنحاء البلاد"، كما وضع 45 مقاطعة أخرى في حالة تأهب برتقالية.
ويغطي الإنذار الأحمر جزءا كبيرا من وسط وغرب فرنسا اعتبارا من ظهر الأحد.
وفي المنطقة المعنية الممتدة من العاصمة باريس إلى الجنوب الغربي، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية "موجة حر شديدة بشكل استثنائي، مماثلة لموجتي الحر في تموز 2019 وآب 2003، لكن مدتها لا تزال غير مؤكدة".
وتم إنشاء نظام الإنذار من موجات الحر في عام 2004، بعد عام من موجة الحر التي ضربت فرنسا عام 2003 وتسببت بوفاة قرابة 15 ألف شخص.
وبحسب إحصاء لوكالة فرانس برس، استنادا إلى تقديرات السكان في المقاطعات المذكورة في آخر نشرة لهيئة الأرصاد، سيؤثر هذا الإنذار الأحمر على أكثر من 26 مليون شخص. وسيتأثر 53 مليون ساكن بالإنذارين الأحمر والبرتقالي.
إضافة إلى موجة الحر، أوضحت الهيئة أنه "خلال فترة ما بعد ظهر السبت وحتى المساء، ستؤثر عواصف عنيفة محلية على شرق البلاد ومنطقة باريس".
وقالت: "كثيرا ما ستصل الحرارة (الأحد) إلى ما بين 39 و40 درجة مئوية" في جنوب غرب البلاد، ومنطقة باريس، وبورغوندي (شرق).
وحذّرت هيئة الأرصاد من أن "الحرارة قد تصل إلى 41 درجة في بعض المناطق".
وقد ترتفع درجات الحرارة أكثر الاثنين و"يصل متوسط درجة الحرارة في كل أنحاء فرنسا (المؤشر الحراري) إلى مستوى أحر يوم تم قياسه على الإطلاق في فرنسا لكل الأشهر"، بحسب المصدر نفسه.
ونظرا لارتفاع درجات الحرارة، سيتم حظر استهلاك الكحول خلال مهرجان عيد الموسيقى الأحد في المقاطعات التي ستوضع تحت الإنذار الأحمر، وقد صدرت "تعليمات" بعدم تقديمها في الفعاليات التي تنظمها الدولة، حسبما أعلنت الحكومة التي فعّلت خلية أزمة مشتركة بين الوزارات.
وتسببت موجات الحر في وفاة نحو 5700 شخص في فرنسا عام 2025، مقارنة بـ3700 في العام السابق، وفق تقديرات وكالة الصحة العامة الفرنسية. وسجلت ثلاثة أرباع الوفيات بين من تزيد أعمارهم على 75 عاما.
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