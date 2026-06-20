الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده خلال معارك في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال معارك في جنوب لبنان، ليرتفع بذلك إلى خمسة عدد الجنود القتلى منذ توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط.



وقال الجيش في بيان إن "الرقيب أول آري نير قُتل في المعارك في جنوب لبنان".



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة مقتل أربعة عسكريين خلال مواجهات مع حزب الله.