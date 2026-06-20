مجلس الأمن الدولي يحذر من "خطر وشيك" لارتكاب "فظائع" في مدينة الأبيّض السودانية

أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ "حيال خطر وشيك لارتكاب فظائع واسعة النطاق" في مدينة الأبيّض السودانية الكبيرة، حيث تخشى الأمم المتحدة هجوما تشنه قوات الدعم السريع.



وحضّ أعضاء المجلس في بيان القوات المذكورة على "وقف هجومها فورا على الأبيّض"، لافتين الى "تعزيزات عسكرية كبيرة" حول المدينة.