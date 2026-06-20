تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم أودى بحياة جنديين في سوريا

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم وقع قرب مدينة منبج في محافظة حلب شمال شرق سوريا، وذلك في بيان نشره على قناته على تطبيق تيليغرام.



وكانت وزارة الدفاع السورية قد قالت في وقت سابق اليوم إن جنديين قتلا في هجوم شنه مسلحون مجهولون قرب منبج، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.