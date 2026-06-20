باكستان: رئيس الوزراء ورئيس الأركان سيشاركان في محادثات تستضيفها سويسرا غدا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش عاصم منير سيشاركان في محادثات ستُعقد على المستوى الفني في مدينة بورجنشتوك بسويسرا غدا الأحد.



وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في وقت سابق اليوم أن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران سيشاركون في الاجتماع، إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر.