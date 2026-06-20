نائب الرئيس الأميركي في طريقه إلى سويسرا

غادر نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس واشنطن السبت متوجها إلى سويسرا حيث من المقرر بدء المفاوضات مع إيران الأحد.



وقال فانس للصحافيين قبل مغادرته قاعدة أندروز المشتركة: "لا يمكنني البقاء هناك إلا ليوم أو يومين. أعتقد أننا سنحرز تقدما في القضية النووية، ونحرز تقدما في قضية وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الأمران الرئيسيان اللذان أعتقد أننا سنركز عليهما".