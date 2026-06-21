وصول الوسطاء الباكستانيين إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات الأميركية الإيرانية

وصل رئيس الحكومة الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير الأحد إلى سويسرا ، حيث سيواصلان قيادة جهود الوساطة في المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الباكستانية في منشور على منصة إكس.



وسيشارك نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. وستُعقد المفاوضات في فندق بورغنستوك الفاخر بالقرب من بحيرة لوسيرن.

