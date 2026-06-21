بيزشكيان: إيران لا تسعى للسلاح النووي لكن لن تتخلى عن حق تخصيب اليورانيوم

قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي، لكنها لن تتخلى كذلك عن حقها في تخصيب اليورانيوم، وذلك قبيل بدء طهران وواشنطن مفاوضات في سويسرا الأحد في إطار التفاهم لإنهاء الحرب.



وقال بيزشكيان "ما تطلبه الولايات المتحدة هو ألا تطوّر إيران قنبلة ذرية. هذا ليس أمرا جديدا، ويمكننا أيضا أن نؤكد كتابة أن لا نية لدينا لتطوير قنبلة ذرية".



أضاف بحسب ما نقل عنه موقع الرئاسة "لكننا لن نتخلى عن حقنا في التخصيب، وليس أمام الطرف الآخر خيار سوى القبول بهذا الحق".

