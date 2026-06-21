هيئة بريطانية: ناقلة تبلغ عن واقعة جنوب شرقي الشحر في اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة أبلغت عن اقتراب زورق صغير على متنه خمسة مسلحين على بعد نحو 50 ميلا بحريا من جنوب شرق مدينة الشحر اليمنية.



وأضافت أن المسلحين بدأ أنهم يحاولون صعود السفينة مما دفع الناقلة إلى المراوغة وتغيير مسارها بعيدا عن الزورق.



وواصلت السفينة رحلتها إلى الميناء التالي وسط تقارير عن أن السفينة وطاقمها بخير في حين تجري السلطات تحقيقا في الواقعة.