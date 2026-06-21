الجيش الإسرائيلي: وقف إطلاق النار في لبنان هش ويجب أن نبقى مستعدين للقتال

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن وقف إطلاق النار في لبنان هش وإن على القوات الحفاظ على مستوى عال من الجاهزية لاحتمال استئناف العمليات القتالية.



وقال زامير في خلال حديثه في جنوب لبنان أن القوات يجب أن تكون مستعدة للقضاء على أي تهديدات والانتقال سريعا إلى العمليات مجددا إذا اقتضت الحاجة.

