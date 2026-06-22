مقتل فرنسيين في تحطم طائرة خاصة صغيرة شمال المغرب

لقي مواطنان فرنسيان مصرعهما بعد تحطم طائرة خاصة صغيرة كانا على متنها مساء الأحد شمال المغرب، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الملف وكالة فرانس برس، مؤكدا ما نقلته وسائل إعلام محلية بهذا الصدد.



وقال موقع "لو360" إن الطائرة قدمت من مدينة مونبلييه الفرنسية وكانت في طريقها إلى مطار تيط مليل قرب الدار البيضاء، على أن تتوقف في مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة شمال المغرب.



لكن الطائرة تحطمت بعيد إقلاعها بالقرب من السياج المحيط بمطار الشريف الإدريسي.



وأوضح الموقع أن الحادث أودى بحياة ربان الطائرة وسيدة كانت برفقته، وكلاهما يحملان الجنسية الفرنسية.



وأكد المصدر وفاة فرنسيين في الحادث، ولكن من دون إعطاء تفاصيل.