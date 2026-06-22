فوز مرشح يميني مدعوم من ترامب في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الكولومبية

فاز المحامي البارز المدعوم من الولايات المتحدة، أبيلاردو دي لا إسبريا، بفارق ضئيل في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا الأحد، في تحول حاد نحو اليمين في البلاد، حيث تعهد بشن حرب على تجار المخدرات.



وبعد فرز أكثر من 99% من بطاقات الاقتراع، حصل دي لا إسبريا على 49.67% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على منافسه السناتور اليساري إيفان سيبيدا الذي حصل على 48.69%، وفقا لنتائج رسمية.