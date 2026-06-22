الصين تفرض قيود تصدير على 10 شركات أميركية

أعلنت وزارة التجارة الصينية فرض قيود تصدير على 10 شركات أميركية تعمل في مجال الدفاع والمعادن النادرة، من بينها شركة أوشكوش ديفنس التي تنتج مركبات عسكرية للجيش الأميركي.



وحذرت الوزارة في بيان المصدّرين الصينيين "من تصدير أي سلع ذات استخدام مزدوج إلى الشركات العشر المذكورة". وقالت: "كما يحظر على أي منظمات أو أفراد في أي دولة أو منطقة نقل أو تزويد هذه الشركات بسلع ذات استخدام مزدوج مصدرها الصين".



كما منعت الصين الوكالات الحكومية من شراء منتجات من 46 كيانا أميركيا، بما في ذلك شركة لوكهيد مارتن ورايثيون وقسم الدفاع التابع لشركة بوينغ.