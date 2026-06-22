الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
29
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الصين تفرض قيود تصدير على 10 شركات أميركية
أخبار دولية
2026-06-22 | 01:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الصين تفرض قيود تصدير على 10 شركات أميركية
أعلنت وزارة التجارة الصينية فرض قيود تصدير على 10 شركات أميركية تعمل في مجال الدفاع والمعادن النادرة، من بينها شركة أوشكوش ديفنس التي تنتج مركبات عسكرية للجيش الأميركي.
وحذرت الوزارة في بيان المصدّرين الصينيين "من تصدير أي سلع ذات استخدام مزدوج إلى الشركات العشر المذكورة". وقالت: "كما يحظر على أي منظمات أو أفراد في أي دولة أو منطقة نقل أو تزويد هذه الشركات بسلع ذات استخدام مزدوج مصدرها الصين".
كما منعت الصين الوكالات الحكومية من شراء منتجات من 46 كيانا أميركيا، بما في ذلك شركة لوكهيد مارتن ورايثيون وقسم الدفاع التابع لشركة بوينغ.
أخبار دولية
الصين
قيود تصدير
شركات أميركية
الدفاع
المعادن النادرة
التالي
إغلاق مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة بعد تدمير نحو 60 طائرة مسيرة
54 مصابا و18 مفقودا في الانفجار بالمنطقة الصناعية في قطر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-05-09
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات متهمة بدعم قطاع الأسلحة الإيراني
أخبار دولية
2026-05-09
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات متهمة بدعم قطاع الأسلحة الإيراني
0
أخبار دولية
2026-06-08
واشنطن تفرض قيودا على التأشيرات بحق أكثر من 100 مسؤول في نيكاراغوا
أخبار دولية
2026-06-08
واشنطن تفرض قيودا على التأشيرات بحق أكثر من 100 مسؤول في نيكاراغوا
0
أخبار دولية
2026-05-12
واشنطن تتخذ إجراءات لفرض قيود على تأشيرات الدخول لأعضاء حكومة جنوب السودان
أخبار دولية
2026-05-12
واشنطن تتخذ إجراءات لفرض قيود على تأشيرات الدخول لأعضاء حكومة جنوب السودان
0
أخبار دولية
2026-05-05
رويترز: أميركا تجهز لفرض قيود على تأشيرات الصينيين بسبب قضية المهاجرين
أخبار دولية
2026-05-05
رويترز: أميركا تجهز لفرض قيود على تأشيرات الصينيين بسبب قضية المهاجرين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:05
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته: كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا
أخبار دولية
05:05
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن استقالته: كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا
0
أخبار دولية
04:51
إيران: مفاوضات سويسرا شهدت "نقاشا مقتضبا" مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي
أخبار دولية
04:51
إيران: مفاوضات سويسرا شهدت "نقاشا مقتضبا" مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي
0
أخبار دولية
04:29
سويسرا ترى أن الظروف مهيأة "لاستئناف فوري" للمحادثات الفنية بين طهران وواشنطن
أخبار دولية
04:29
سويسرا ترى أن الظروف مهيأة "لاستئناف فوري" للمحادثات الفنية بين طهران وواشنطن
0
أخبار دولية
04:20
مصادر فلسطينية: الجيش الإسرائيلي يحتجز جثماني فتيين قتلهما في الضفة الغربية
أخبار دولية
04:20
مصادر فلسطينية: الجيش الإسرائيلي يحتجز جثماني فتيين قتلهما في الضفة الغربية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-04-23
السلطة القضائية الإيرانية: إعدام شخص لإدانته بالتخابر مع الموساد الإسرائيلي والانتماء لمنظمة مجاهدي خلق
آخر الأخبار
2026-04-23
السلطة القضائية الإيرانية: إعدام شخص لإدانته بالتخابر مع الموساد الإسرائيلي والانتماء لمنظمة مجاهدي خلق
0
أخبار لبنان
2026-06-20
وزيرة التربية في حفل تخرج في حلبا: عكار تصنع الفرص وأبناؤها قادرون على التميّز
أخبار لبنان
2026-06-20
وزيرة التربية في حفل تخرج في حلبا: عكار تصنع الفرص وأبناؤها قادرون على التميّز
0
منوعات
2026-06-19
لفرصة ربح ذهب... سدّد فاتورة أوجيرو وألفا وتاتش مع OMT!
منوعات
2026-06-19
لفرصة ربح ذهب... سدّد فاتورة أوجيرو وألفا وتاتش مع OMT!
0
آخر الأخبار
2026-05-10
غارة ثالثة تستهدف بلدة دير الزهراني
آخر الأخبار
2026-05-10
غارة ثالثة تستهدف بلدة دير الزهراني
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:58
الشرع: الحل في لبنان لا يمكن أن يكون عسكريا وسنجلس مع حزب الله اذا كان ذلك يصب في مصالح لبنان وسوريا
أخبار دولية
14:58
الشرع: الحل في لبنان لا يمكن أن يكون عسكريا وسنجلس مع حزب الله اذا كان ذلك يصب في مصالح لبنان وسوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
السفير البابوي في مغدوشة... بركة بابوية ورسالة أمل
تقارير نشرة الاخبار
14:02
السفير البابوي في مغدوشة... بركة بابوية ورسالة أمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ما المنتخب الأكثر تشجيعًا بين اللبنانيين في كأس العالم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ما المنتخب الأكثر تشجيعًا بين اللبنانيين في كأس العالم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تاريخ التعليم الخاص في لبنان: من الإرساليات إلى سؤال المواطنة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تاريخ التعليم الخاص في لبنان: من الإرساليات إلى سؤال المواطنة
0
أخبار دولية
13:35
إسرائيل تسعى لتكريس خط أحمر: عدم الإنسحاب مما تسميه المنطقة الأمنية
أخبار دولية
13:35
إسرائيل تسعى لتكريس خط أحمر: عدم الإنسحاب مما تسميه المنطقة الأمنية
0
أخبار دولية
13:34
ما هي إحتمالات نجاح الجولة الاولى من مفاوضات سويسرا وما هي الخطوة التالية؟
أخبار دولية
13:34
ما هي إحتمالات نجاح الجولة الاولى من مفاوضات سويسرا وما هي الخطوة التالية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اقتصاد اميركا لا يتوقف عند الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:31
اقتصاد اميركا لا يتوقف عند الحرب
0
أمن وقضاء
13:27
تفاصيل اليوم الأول من هدنة الجنوب... وهل أصبح علي الطاهر جزءاً منها؟
أمن وقضاء
13:27
تفاصيل اليوم الأول من هدنة الجنوب... وهل أصبح علي الطاهر جزءاً منها؟
0
أخبار دولية
13:24
تفاصيل جولة المفاوضات الأميركية - الإيرانية في سويسرا والإجتماع الرباعي في العاصمة المصرية
أخبار دولية
13:24
تفاصيل جولة المفاوضات الأميركية - الإيرانية في سويسرا والإجتماع الرباعي في العاصمة المصرية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:26
الجيش الاسرائيلي: كشف نفق في مجدل زون يثبت مرة أخرى أن حزب الله استغل المناطق المدنية لإقامة بنى تحتية عسكرية بين السكان (فيديو)
أخبار لبنان
12:26
الجيش الاسرائيلي: كشف نفق في مجدل زون يثبت مرة أخرى أن حزب الله استغل المناطق المدنية لإقامة بنى تحتية عسكرية بين السكان (فيديو)
2
أمن وقضاء
08:35
رضيعة حديثة الولادة عثر عليها في محلّة سقي طرابلس... هل من يعرف عنها أو عن أحد ذويها شيئًا؟
أمن وقضاء
08:35
رضيعة حديثة الولادة عثر عليها في محلّة سقي طرابلس... هل من يعرف عنها أو عن أحد ذويها شيئًا؟
3
خبر عاجل
00:01
انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة... وهذا ما اتُّفِقَ عليه
خبر عاجل
00:01
انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة... وهذا ما اتُّفِقَ عليه
4
أخبار لبنان
02:20
هبة نصر: إنشاء خلية تنسيق جديدة تضم لبنان وإيران والولايات المتحدة والوسطاء من دون إسرائيل
أخبار لبنان
02:20
هبة نصر: إنشاء خلية تنسيق جديدة تضم لبنان وإيران والولايات المتحدة والوسطاء من دون إسرائيل
5
خبر عاجل
09:32
ترامب عن لبنان: أشعر بخيبة أمل لأن إسرائيل عاجزة عن القضاء على حزب الله ولا يمكنهم فعل أي شيء دون هدم المباني وأكاد أسلم هذه المهمة لسوريا لأنها ستؤديها بدقة أكبر
خبر عاجل
09:32
ترامب عن لبنان: أشعر بخيبة أمل لأن إسرائيل عاجزة عن القضاء على حزب الله ولا يمكنهم فعل أي شيء دون هدم المباني وأكاد أسلم هذه المهمة لسوريا لأنها ستؤديها بدقة أكبر
6
خبر عاجل
14:16
صور اضافية للنفق المكتشف في مجدل زون - جنوب لبنان
خبر عاجل
14:16
صور اضافية للنفق المكتشف في مجدل زون - جنوب لبنان
7
أمن وقضاء
07:52
قوى الأمن: تدابير سير الليلة في الأشرفية لمناسبة احتفالية عيد الموسيقى
أمن وقضاء
07:52
قوى الأمن: تدابير سير الليلة في الأشرفية لمناسبة احتفالية عيد الموسيقى
8
فنّ
12:22
"عمر أبي 5 سنوات!"... ببراءة الأطفال: ابنة نيكولا معوض "تكشف أسرار والدها" في عيد الأب (فيديو)
فنّ
12:22
"عمر أبي 5 سنوات!"... ببراءة الأطفال: ابنة نيكولا معوض "تكشف أسرار والدها" في عيد الأب (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More