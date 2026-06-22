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إغلاق مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة بعد تدمير نحو 60 طائرة مسيرة
أخبار دولية
2026-06-22 | 01:36
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إغلاق مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة بعد تدمير نحو 60 طائرة مسيرة
أغلقت سلطات الطيران الروسية مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة الاثنين، بعد اعتراض عدد كبير من الطائرات المسيرة.
وقال رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، عبر تطبيق تليغرام، إنه تم تدمير 59 طائرة مسيّرة.
أخبار دولية
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