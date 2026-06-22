واشنطن تحذّر من خطر "فظائع جماعية" وشيكة في مدينة الأُبيِّض السودانية

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء "المؤشرات المقلقة التي تشير إلى احتمال وقوع فظائع جماعية وشيكة" في مدينة الأُبيِّض السودانية حيث تخشى الأمم المتحدة أيضا من هجوم لقوات الدعم السريع.وحضّت وزارة الخارجية الأميركية في بيان طرفي النزاع على "وقف أي عمل من شأنه أن يعرض المدنيين للخطر، أو يعيق المساعدات الإنسانية، أو يساهم في ارتكاب المزيد من الفظائع".