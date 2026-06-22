ترامب: إيران ستوافق على عمليات التفتيش عن الأسلحة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على تروث سوشال، أن إيران ستوافق على إجراء عمليات تفتيش رئيسية عن الأسلحة لضمان "الشفافية النووية" على المدى البعيد.



جاء ذلك بعد أن أدلى نائبه جيه.دي فانس بتصريحات بالمضمون ذاته.