مقتل 5 في هجوم على فارونيش الروسية

أعلن ألكسندر جوسيف حاكم فارونيش أن هجوما أوكرانيا بصواريخ على المنطقة الروسية أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة عشرات آخرين.



وقال جوسيف إن منشأة صناعية تقع على الضفة اليسرى لنهر فارونيش تعرضت لأكبر قدر من الأضرار. وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق تم إخماده لاحقا.



كما أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف مصنعا لإنتاج مكونات إلكترونية للصواريخ في المنطقة.

