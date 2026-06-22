كندا تضع خطة لإنشاء ما يصل إلى 10 مفاعلات نووية جديدة

كشفت كندا عن استراتيجية تهدف إلى تسريع تطوير الطاقة النووية، وحددت هدفا يتمثل في بناء ما يصل إلى 10 مفاعلات جديدة وتبسيط إجراءات الموافقة على المشاريع المستقبلية.



وتهدف الاستراتيجية، التي أعلنها وزير الموارد الطبيعية تيم هودجسون، إلى إنشاء مفاعلين نوويين جديدين بحلول 2035 وخمسة مفاعلات أخرى مخطط لها أو قيد الإنشاء بحلول 2040.



ورغم أن الاستراتيجية لا تتضمن أي تمويل جديد، فإن الحكومة أعلنت أنها ستصدر سياسة بحلول أبريل نيسان 2027 تحدد شروط الدعم الاتحادي وأدوات التمويل المتاحة للمشروعات النووية الجديدة.



وتولد كندا ما يقرب من 13 بالمئة من إمدادات الكهرباء فيها من الطاقة النووية.



وكندا ثاني أكبر منتج لليورانيوم في العالم، وبها أكبر احتياطيات عالمية من النوع العالي الجودة منه.