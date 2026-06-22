ترامب: مضيق هرمز مفتوح بالكامل.. وإذا لم تلتزم إيران بالاتفاق "سأفعل ما يتعين عليّ فعله"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحافي أن إيران تتعامل بشكل إيجابي في ما يتعلق بمضيق هرمز، مشيراً إلى أن الوضع في المضيق "جيد جداً" وأنه مفتوح بالكامل أمام الملاحة.







وقال ترامب إن فريق التفاوض الأميركي بقيادة جي دي فانس قام بعمل جيد، لافتاً إلى أن بلاده "تخلّصت من المستويات الأولى والثانية والثالثة من قيادات إيران"، وأنها قضت على جزء كبير من قدراتها العسكرية.







أضاف أن واشنطن ستتعامل مع إيران "بطريقة مختلفة تماماً" عن تعاملها مع الديمقراطيين، محذراً من أنه "إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق فسأفعل ما يتعين عليّ فعله".







وقال ترامب انه يعرف كيف يحلّ القضايا مع بنيامين نتنياهو وسأل: من قال ان إسرائيل لن تنسحب من الاراضي اللبنانية؟