مقتل 14 شخصا في حريق مبنى في الهند

قضى 14 شخصا على الأقل الإثنين جراء حريق اندلع في مبنى يضم مكتبة ومركزا تعليميا لطلبة الجامعات في الهند، وفق ما أفاد مسؤولون.



الحريق الذي اندلع في لكناو، عاصمة ولاية أوتار براديش في شمال البلاد، بدأ في الطابق الأوسط من المبنى التجاري المكوَّن من ثلاثة طوابق والواقع في منطقة سكنية، وسرعان ما امتد إلى الطوابق الأخرى.



وقال نائب رئيس حكومة الولاية براجيش باثاك في تصريح لصحافيين "قضى 14 طفلا" في الحادث، مضيفا أن أربعة آخرين أُصيبوا في الحريق.



ولم يتّضح ما إذا كل الضحايا من الطلاب.



وأفاد شهود عيان وكالة فرانس برس بأن عددا من الطلاب قفزوا من الطابق العلوي للمبنى إلى الشارع هربا من ألسنة اللهب.



وأظهرت محطات تلفزة هندية لقطات لتصاعد النيران من الواجهة الأمامية للمبنى ومحاولة عناصر الإطفاء إخمادها.



ويضم المبنى مركزا تعليميا لطلبة الجامعات ومكتبة وقسما للرسومات الحاسوبية.



وحرائق المباني شائعة في الهند بسبب نقص معدات مكافحة النيران وعدم التقيّد بمعايير السلامة.

