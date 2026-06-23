نتنياهو: نحتاج إلى منظومة تسليح مستقلة

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إلى اعتماد إسرائيل منظومة تسليح مستقلة خاصة بها، وإنتاج سلاحها من دون الاعتماد على الولايات المتحدة، بحسب "سكاي نيوز".







وخلال لقائه طلاب دورة ضباط قتاليين في الاحتياط في مستوطنة "مغدال عوز" في منطقة غوش عتصيون، تحدث نتنياهو عن أهمية تعزيز القدرات العسكرية والاستقلالية في مجال التسليح.







وقال : "نحن نقف الآن في مواجهة إيران وأذرعها. لقد ضربناهم. الأمر لم ينتهِ بعد، لكنه يعتمد على قوتنا. أين سنكون بعد 30 عاما؟ هذا يعتمد على قوتنا. ولذلك، فإن ما نفعله في الوقت الحالي هو بناء قوة فائقة".







أضاف: "أنا أريد استقلالية في التسليح. أقدر كثيرا الدعم الذي تلقيناه، والذي جلبته أيضا على مر السنين، من أصدقائنا الأميركيين. واليوم أقول: نحن بحاجة إلى منظومة تسليح مستقلة خاصة بنا. نحن ننتج سلاحنا بأنفسنا".







وتابع: "التحرر من التبعية، وبناء المزيد والمزيد من القوة، وإدخال المزيد والمزيد من التكنولوجيا، وتدريب المزيد والمزيد من أجيال القادة مثلكم، لأن هذا هو ما سيحدد في النهاية أين سنكون".

