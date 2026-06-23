وفاة أربعين شخصا غرقا في فرنسا منذ 18 حزيران وسط موجة حر شديدة

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن أربعين شخصا، غالبيتهم من الشباب، قد لقوا حتفهم غرقا منذ 18 حزيران وسط موجة حر شديدة تجتاح فرنسا.



وقال لوكورنو خلال اجتماع طارئ بشأن موجة الحر: "هناك آفة مأسوية تتمثل في حالات الغرق، إذ بلغ أحدث عدد للوفيات أُبلغنا به 40 حالة منذ 18 حزيران، معظمها في صفوف الشباب".

