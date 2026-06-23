غوتيريش يحض العالم على تعزيز الاستجابة بشكل عاجل للحد من الاحترار

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن على العالم يجب أن يتحرك "بشكل أكثر إلحاحا" للحد من الاحترار المناخي، مشيرا إلى الوقود الأحفوري باعتباره "السبب الجذري المدمّر" وراء أزمات الطاقة والمناخ.



وقال غوتيريش في خطاب أمام مؤتمر المناخ في لندن: "لم يعد بإمكاننا الاعتماد على نظام قائم على الوقود الأحفوري يغذي كل من أزمة المناخ وأزمة الطاقة".