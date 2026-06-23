روسيا تتهم الولايات المتحدة بالانحراف عن دور "الوسيط المحايد" في حرب أوكرانيا

اعتبرت روسيا أن الولايات المتحدة لم تعد تسعى لأن تكون "وسيطا محايدا" لإنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ مطلع عام 2022.



وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام سفراء أجانب في موسكو: "بالنسبة للولايات المتحدة، فإذا حكمنا على أفعالها، فيبدو أنها تتخلى عن أي ادعاء بالقيام بدور الوسيط المحايد، وتتبع بدلا من ذلك نهجا يتمثل في تصعيد ضغوط العقوبات على روسيا".



كما اعتبر أن أوروبا ومن خلال دعمها العسكري لأوكرانيا "تتحول مجددا إلى التهديد الرئيسي للسلم والأمن الدوليين".



