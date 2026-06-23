مندوب إيران بالأمم المتحدة: تقدم جيد في المحادثات مع أميركا

أعلن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف أنه تم تحقيق تقدم جيد في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في خلال المحادثات التي جرت بينهما في سويسرا.



وقال علي بحريني "يواصل زملاؤنا النقاش في محادثات جيدة جدا جرت أمس على المستوى الفني"، مضيفا أنه سيتم تشكيل مجموعتي عمل خلال الأيام المقبلة لبحث رفع العقوبات عن إيران، والقضايا المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية.













