عراقجي ينضم إلى بيزشكيان في زيارته إلى باكستان

انضم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الى الرئيس مسعود بيزشكيان الذي وصل اليوم الى باكستان، في زيارة تأتي عقب جولة من المفاوضات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية، تؤدي فيها إسلام آباد دور الوساطة.



وأكدت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) أن عراقجي التقى بعيد وصوله الى باكستان الرئيس آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف.



وكان عراقجي قد رافق رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، رئيس فريق التفاوض الإيراني، في زيارة الى سلطنة عمان بعد المفاوضات مع الأميركيين التي جرت الأحد في سويسرا.