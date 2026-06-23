بوتين: أوكرانيا تشن هجمات على أهداف مدنية... ولا أرى مبررا لعقد محادثات مباشرة مع زيلينسكي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا تشن هجمات على أهداف مدنية في البلاد في مسعى لزعزعة استقرار المجتمع.وفي كلمة أمام خريجي المؤسسات العسكرية والأمنية، أكد بوتين أنه لا يرى مبررا لعقد محادثات مباشرة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب هجمات كييف على أهداف مدنية.